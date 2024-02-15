Среда обитания
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09:46, 15 февраля 2024Среда обитания

Россиянам захотели запретить сдавать один тип квартир

В России запретят сдавать квартиры без счетчиков

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России запретят сдавать квартиру без приборов учета. Поправку с этой нормой в четверг, 15 февраля, планирует принять профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, передает ТАСС.

В поправке ко второму чтению законопроекта говорится, что собственник вправе сдавать жилое помещение по договору найма, в том числе краткосрочного, при условии соблюдения прав и интересов соседей, а также правил пользования жилыми помещениями, содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета. Речь идет об элекро-, газо-, водо- и теплоснабжении.

Ранее россиян призвали не снимать и не сдавать квартиры без договора аренды. По словам юриста Анастасии Хандруевой, без договора квартиросъемщика могут в любой момент выселить из квартиры, а собственник рискует столкнуться с задержкой платежей.

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      Мария Черкасова
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