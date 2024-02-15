Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:18, 15 февраля 2024Среда обитания

Россиянин пролетел 16 этажей в сорвавшемся лифте

Житель Сургута пролетел 16 этажей в сорвавшемся лифте

В Сургуте мужчина пролетел 16 этажей в сорвавшемся лифте. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86] @mdps86» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Университетская, 21 — лифт в нем сорвался с 16 этажа и пролетел, тормозя, до первого. Находящийся внутри кабины мужчина снял падение конструкции на телефон. На записи, помимо его эмоциональных комментариев происходящего, можно услышать скрип и лязг конструкции. По словам жильцов, падение лифта и крик мужчины слышал весь дом.

Потерпевший россиянин чудом уцелел благодаря сработавшим предохранителям. Жильцы утверждают, что мужчину вызволяли из лифта около часа. Позже житель Сургута признался, что в момент падения у него пролетела перед глазами вся жизнь. О том, получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.

Днем ранее похожая ситуация произошла в Екатеринбурге — там житель нового дома пролетел 10 этажей в шатающейся кабине лифта.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «У противника наступило истощение». Российские войска добились успеха под Авдеевкой. Как это изменит ход СВО?

      В российском городе полицейский помогал группе вымогателей и был арестован

      Мужчина попытался перебраться в Европу в колесе самолета и замерз

      Турция призвала ЕС пересмотреть свою политику

      В Европе выросло количество банкротств

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      В России кратно увеличили выпуск беспилотных «Орланов»

      Число пострадавших при ударе Украины по Белгороду снова выросло

      Шмыгаль указал премьеру Польши на недопустимость инцидента с высыпанием зерна

      В российском регионе пропала дорога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше