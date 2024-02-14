Россиянин пролетел 10 этажей в шатающемся лифте

В Екатеринбурге мужчина пролетел 10 этажей в шатающейся кабине лифта

В Екатеринбурге житель нового дома пролетел 10 этажей в шатающейся кабине лифта. Об этом сообщает портал Е1.

Инцидент произошел на улице Парина, 29. По словам жены пострадавшего, мужчина зашел в лифт на 22-м этаже, но на 10-м кабина резко полетела вниз. «Он вцепился в поручни, ощущение было как будто на самолете летишь и падаешь. Он кричал и был испуган. Он с жизнью прощался!» — рассказала россиянка.

При этом лифт в доме был новым, его запустили в декабре 2022 года. В управляющей компании рассказали, что сейчас будут обследовать механизм. Однако факт произошедшего коммунальщики не подтвердили.

Ранее в Москве рухнул лифт с 17-летней девушкой внутри. Пассажирка поднималась на девятый этаж, но лифт внезапно начал падать, останавливаясь между этажами. Когда кабина оказалась в шахте, девочка смогла связаться с матерью, после чего женщина вызвала диспетчера. Подросток не пострадала, помощь врачей ей не понадобилась.