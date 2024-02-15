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21:55, 15 февраля 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли болезненный удар по ВСУ

Рогов: российские военные атаковали место сборки авиадвигателей в Запорожье
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские военные нанесли болезненный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), атаковав место сборки авиадвигателей во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает РИА Новости.

«В Запорожье нанесен удар по промышленной площадке завода "Мотор Сич". Зафиксировано два прилета по месту сборки и ремонта авиадвигателей», — заявил он.

Рогов назвал данный удар болезненными для украинских солдат, отметив, что у них и так прослеживаются большие потери на фронте и необходимость в починке техники, ранее находившейся на хранении.

Ранее оператор беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) с позывным Витамин, служащий в рядах украинской армии, заявил о бессмысленности удержания ВСУ Авдеевки.

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