Оператор БПЛА под Авдеевкой из ВСУ рассказал о бессмысленности удержания города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать Авдеевку, несмотря на то, что это давно стало бессмысленно. Об этом в разговоре с The Washington Post заявил оператор беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) с позывным «Витамин», служащий в рядах украинской армии.

«[Россияне] в настоящее время пытаются оказать давление на правый фланг коксохимического завода, и им это удается. (...) наши войска вынуждены отступить под натиском (...) Здесь вступает в силу наша активная оборона — когда удерживать Авдеевку нет смысла, но мы все равно ее удерживаем», — рассказал военный.

С октября 2023 года интенсивность боев за город резко увеличилась. В январе 2024 года Москва перешла к штурму населенного пункта со всех направлений.

Ранее Авдеевку назвали самым сложным участком фронта для ВСУ. По словам военного эксперта Владимира Прохватилова, проблемы украинской армии связаны с нехваткой личного состава на передовой и проблемами с поставкой помощи западных союзников.