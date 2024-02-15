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20:44, 15 февраля 2024Силовые структуры

Российский курьер побил силовика во время задержания за нарушение ПДД

В Петербурге курьер нарушил ПДД и побил силовика во время задержания

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Петербурге курьер одного из сервисов доставки на электровелосипеде нарушил правила дорожного движения (ПДД), а во время задержания ударил полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сотрудники ГАИ пресекли нарушения ПДД со стороны 42-летнего водителя электровелосипеда днем 13 февраля на улице Дыбенко. Во время задержания мужчина решил оказать сопротивление силовикам и побил одного из них.

Вскоре действия нападавшего пресекли, а его самого доставили в отделение полиции и поместили в изолятор временного содержания. Проводится проверка.

Ренее курьер-иностранец привез заказ по московскому адресу и совершил сексуальное насилие над открывшей ему дверь 11-летней девочкой.

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      Олеся Мицкевич
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