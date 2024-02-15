Космический солнечный парус успешно испытали

В НАСА успешно развернули космический солнечный парус

Технология солнечного паруса НАСА прошла решающее испытание на развертывание. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

В январе космическое агентство завершило ключевой технологический этап, успешно развернув один из четырех идентичных квадрантов солнечного паруса. Развертывание было продемонстрировано 30 января на предприятии Redwire Corp. в Лонгмонте, штат Колорадо.

Площадь квадранта солнечного паруса составляет 400 квадратных метров. Площадь полностью развернутого солнечного паруса равна 1651 квадратному метру, а толщина составляет 2,5 микрона. Парус изготовлен из полимерного материала с покрытием из алюминия.

Команда, работающая над солнечным парусом, состоит из работников компании Redwire, которая разработала механизмы развертывания и стрелы длиной почти 30 метров, и компании NeXolve из Хантсвилля, предоставившей мембрану паруса. Проектом руководит Центр космических полетов имени Маршалла НАСА, который также разработал алгоритмы, необходимые для управления парусом и навигации в космосе.

Некоторые из потенциальных миссий с использованием технологии солнечного паруса включают изучение космической погоды и ее воздействия на Землю, а также углубленные исследования северного и южного полюсов Солнца. Парус также можно использовать для будущих миссий на Венеру или Меркурий.