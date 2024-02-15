Центробанк рассказал об использовании криптовалюты в России

Центробанк не рассматривает криптовалюту как расчетную единицу в России

Центробанк не рассматривает вариант использования криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории России. Об этом в ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» заявила зампредседателя регулятора Ольга Полякова, ее слова приводит РИА Новости.

Представитель ЦБ подчеркнула, что инвестирование в такие активы возможно, однако стоит адекватно оценивать риски, которые инвестор принимает на себя в ожидании высокой доходности.

Полякова также рассказала, что сегодня вовлеченность российских банков в операции с криптовалютой (прямые покупки на зарубежных биржах) невысока. Замглавы ЦБ отметила, что при трансграничных и внешнеэкономических расчетах криптовалюты стали использовать чаще, но на легальном российском финрынке их доля по-прежнему мала.

Ранее финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев предупредил россиян об опасной особенности криптовалюты. По его словам, биткоин непредсказуем, а его курс может как рекордно вырасти, так и рекордно упасть. В его основе лежит только спрос со стороны инвесторов, которые, покупая биткоины, надеются на дальнейшее подорожание, объяснил специалист.