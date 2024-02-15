Украинский офицер рассказал о главной ошибке ВСУ

Украинский офицер Кротевич рассказал о главной ошибке командования ВСУ

Майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич прокомментировал ситуацию в Авдеевке и рассказал об ошибках командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), его слова передает издание «Страна».

Военный считает, что тактика действий командования, заключающаяся в лобовых атаках не приносит успеха Украине: «Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ — это глупо. Почему мы постоянно упираемся на одну и ту же ошибку?».

Так же Кротевич считает, что поставляемое Украине западное вооружение не поможет получить успехи на фронте из-за некомпетентного руководства страны и вооруженных сил. «Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай — важно как вы будете их использовать» — заявил офицер.

Ранее военный эксперт и старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал Авдеевку наиболее трудным направлением для ВСУ в настоящее время. Он отметил, что трудности связаны с нехваткой личного состава на передовой и проблемами с поставкой помощи западными союзниками.