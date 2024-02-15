Альфа-Банк назвал условия нового автокредита для предпринимателей

Компаниям и ИП открыли возможность получить автокредит до 50 миллионов рублей

Альфа-Банк запустил автокредит для компаний и индивидуальных предпринимателей до 50 миллионов рублей на покупку машины или специализированной техники сроком до 10 лет.

Его можно получить за один день, сумма кредита определяется по стоимости приобретаемого объекта. Автокредитование предусмотрено на все виды транспорта и другой техники — новых и б/у.

Вид деятельности компании не имеет значения. В рамках одного кредита предприниматели имеют возможность купить до пяти транспортных средств. Его можно оформить на легковые авто, небольшие фургоны, грузовой и транспорт пассажирский транспорт, а также на погрузчики, краны, экскаваторы, бульдозеры, комбайны и другую технику.

Страхование залога не обязательно, но при желании возможно подключить сервис «Защита бизнеса» и получить скидку на ставку до 3,5 процента.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей, предлагая им эффективные решения для развития бизнеса. Автокредит дает доступ для предпринимателей к широкой линейке авто и спецтехнике. Мы предлагаем не только кредит, но и даем максимально удобный порог входа – его возможно оформить без первоначального взноса, без финансовых документов, оформления КАСКО, с онлайн-оценкой и осмотром залога. А получить автокредит может даже стартап», — рассказал руководитель дирекции развития кредитных продуктов Альфа-Банка Владимир Стукалов.