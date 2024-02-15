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18:55, 15 февраля 2024Экономика

В МВФ заявили о резком усилении долгового бремени в мире

МВФ: уровень госдолга в ряде стран рекордно вырос за последние 50 лет

Фото: James Lawler Duggan / Reuters

За последние 50 лет уровень госдолга во многих странах мира рекордно вырос. Это обстоятельство является серьезной проблемой для мировой экономики, заявил заместитель директора Департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго. Его слова приводит «Прайм».

Еще одним вызовом для мирового сообщества является рост бедности. Ключом к решению этой проблемы, как уточнил Спилимберго, может стать увеличение социальных расходов со стороны властей ряда стран.

Он также добавил, что в настоящее время наиболее уязвимые слои населения во многих государствах сталкиваются с дополнительными вызовами. Речь идет в том числе о демографических, финансовых и климатических трудностях. На этом фоне властям ряда стран необходимо оказать этим гражданам необходимую социальную поддержку.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал долговой кризис ключевым риском для мировой экономики. При этом с высоким уровнем долговых обязательств столкнулись не только развивающиеся, но и развитые государства. За последнее время ситуация заметно усугубилась, подчеркивал он.

С проблемой роста госдолга, в частности, столкнулись Соединенные Штаты. В начале февраля в Конгрессе США спрогнозировали, что объемы государственных обязательств к концу 2034 года могут достичь рекордной отметки в 116 процентов от ВВП. По итогам 12 месяцев этого года, согласно расчетам Бюджетного управления, уровень госдолга по отношению к валовому продукту достигнет 99 процентов.

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      Анатолий Акулов
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