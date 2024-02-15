Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:05, 15 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе полицейский помогал группе вымогателей и был арестован

В Новосибирске суд арестовал полицейского, помогавшего вымогателям

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске суд отправил под домашний арест полицейского, который помогал группе вымогателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчину арестовали до 13 апреля. Силовик проходит обвиняемым по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 30, 290 («Покушение на получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ТАСС, силовика подозревают в содействии участникам этнической преступной группы, которая занималась вымогательством, хищением имущества предпринимателей, работающих на оптовых рынках Новосибирска.

Ранее Глазовский районный суд Удмуртии приговорил бывшего начальника отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков к десяти годам лишения свободы и штрафу в 1,9 миллиона рублей за получение взятки от наркоторговцев.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при ударе Украины по Белгороду снова выросло

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Экс-воспитателям российского детского сада вынесли приговор за истязания детей

      Влияние БРИКС на мировую экономику оценили

      Возражения Венгрии против новых антироссийских санкций объяснили

      В НАТО обосновали помощь Украине опасностью повторения сценария на Тайване

      Финский тренер возмутился отношением к россиянам в НХЛ

      В российском регионе проведут «семейные молебны»

      Предсказана судьба доллара в случае победы Трампа на выборах

      Большинство украинцев посчитали неверным текущий курс развития страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше