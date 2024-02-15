В российском городе полицейский помогал группе вымогателей и был арестован

В Новосибирске суд арестовал полицейского, помогавшего вымогателям

В Новосибирске суд отправил под домашний арест полицейского, который помогал группе вымогателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчину арестовали до 13 апреля. Силовик проходит обвиняемым по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 30, 290 («Покушение на получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ТАСС, силовика подозревают в содействии участникам этнической преступной группы, которая занималась вымогательством, хищением имущества предпринимателей, работающих на оптовых рынках Новосибирска.

Ранее Глазовский районный суд Удмуртии приговорил бывшего начальника отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков к десяти годам лишения свободы и штрафу в 1,9 миллиона рублей за получение взятки от наркоторговцев.