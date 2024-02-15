В составе чеченского «Ахмата» сформировали отряды из бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Алаудинов: спецназ Чечни пополнился двумя отрядами из числа бывших вагнеровцев

В составе чеченского спецназа «Ахмат» сформировали еще два отряда из числа бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». О таком пополнении сообщил ТАСС заместитель командира 2-го армейского корпуса и командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

Он пояснил, что их общая численность превысила тысячу человек. Алаудинов отметил, что в состав чеченского спецназа вошли представители ЧВК, кроме отряда «Камертон».

По его данным, все бойцы подписали контракты с Минобороны России.