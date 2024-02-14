Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 14 февраля 2024Россия

Кадыров дал оценку действиям чеченцев в рядах ВСУ

Глава Чечни Кадыров: в реальном бою от чеченцев в рядах ВСУ мало толка

Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

В реальном бою от чеченцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало толка. Такую оценку действиям чеченских бойцов в украинской армии дал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров напомнил, что с украинской стороны россиянам противостоят не только иностранные наемники, но и бойцы чеченского Шейх-Мансуровского батальона.

«И те [чеченские формирования], и другие [иностранные наемники] способны разве что кидаться пустыми угрозами. В реальном бою толку мало», — подытожил Кадыров.

Известно, что с российской стороны в боях с ВСУ принимает участие одноименный батальон. Кадыров объявлял, что батальон назван в честь первого имама Северного Кавказа шейха Мансура.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что Шольц и Макрон просили отвести войска от Киева. Что на это ответили в Германии?

      «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям

      Валиева пропустит тур команды Тутберидзе

      Путин поручил делиться доходами с авторами прорывных решений

      Российская авиакомпания начала выдавать свидетельства рожденным в небе детям

      МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

      Домохозяйкам посоветовали сушить воздух в квартирах

      Улицы в российском городе захотели назвать в честь Китая

      Nvidia представила ИИ-помощника

      Звезда «Кадетства» стала жертвой мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше