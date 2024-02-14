Глава Чечни Кадыров: в реальном бою от чеченцев в рядах ВСУ мало толка

В реальном бою от чеченцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало толка. Такую оценку действиям чеченских бойцов в украинской армии дал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров напомнил, что с украинской стороны россиянам противостоят не только иностранные наемники, но и бойцы чеченского Шейх-Мансуровского батальона.

«И те [чеченские формирования], и другие [иностранные наемники] способны разве что кидаться пустыми угрозами. В реальном бою толку мало», — подытожил Кадыров.

Известно, что с российской стороны в боях с ВСУ принимает участие одноименный батальон. Кадыров объявлял, что батальон назван в честь первого имама Северного Кавказа шейха Мансура.