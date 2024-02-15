Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 15 февраля 2024Россия

В Совфеде жестко высказались о заявлении главы МИД Польши о репарациях от России

Сенатор Джабаров предрек Польше новый раздел из-за требований Варшавой репараций

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Высказывания польских политиков и якобы исторически обоснованные претензии страны к соседним государствам могут привести к очередному разделу Польши. Об этом заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша должна требовать выплаты репараций как от Германии, так и от России.

Джабаров посоветовал польской общественности задаться вопросом, как страна собирается возмещать России потерю полумиллиона солдат, освобождавших Польшу. Он отметил, что Варшава обрела независимость благодаря Советскому Союзу. Претензии нынешних властей страны сенатор назвал абсурдом.

Действия польских властей подходят под описание, которое дал стране премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, назвавший Польшу гиеной Европы, напомнил Джабаров. «Скорее всего, дождутся нового очередного раздела Польши, чем получат какие-то репарации», — заключил он.

Ранее Польша попросила Германию задуматься о креативном возмещении Варшаве потерь в ходе Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Выросло число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      Врач развеяла опасные мифы о ветрянке

      В Москве выпало два метра снега

      Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду снова выросло

      Звезда шоу на ТНТ раскрыла необычный способ отмечать 14 февраля

      Польша не получит репарации от Германии

      Дженнифер Лопес назвала причину воссоединения с Беном Аффлеком спустя 20 лет

      Сторонника «Яблока» арестовали за развратные действия против несовершеннолетней

      Жительница рассказала о первых минутах обстрела Белгорода

      В России назвали целенаправленным удар по скоплению мирных жителей в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше