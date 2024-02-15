В Совфеде жестко высказались о заявлении главы МИД Польши о репарациях от России

Сенатор Джабаров предрек Польше новый раздел из-за требований Варшавой репараций

Высказывания польских политиков и якобы исторически обоснованные претензии страны к соседним государствам могут привести к очередному разделу Польши. Об этом заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша должна требовать выплаты репараций как от Германии, так и от России.

Джабаров посоветовал польской общественности задаться вопросом, как страна собирается возмещать России потерю полумиллиона солдат, освобождавших Польшу. Он отметил, что Варшава обрела независимость благодаря Советскому Союзу. Претензии нынешних властей страны сенатор назвал абсурдом.

Действия польских властей подходят под описание, которое дал стране премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, назвавший Польшу гиеной Европы, напомнил Джабаров. «Скорее всего, дождутся нового очередного раздела Польши, чем получат какие-то репарации», — заключил он.

Ранее Польша попросила Германию задуматься о креативном возмещении Варшаве потерь в ходе Второй мировой войны.