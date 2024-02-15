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22:42, 15 февраля 2024Мир

В США рассказали о серьезном ударе российских «Искандеров» по ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: российские «Искандеры» уничтожили пару батальонов ВСУ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector рассказал, что российские военные нанесли Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный удар с помощью ракетных комплексов «Искандер», уничтожив сотни украинских бойцов.

«Русские отправили по скоплениям противника две ракеты "Искандер". Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте», — заявил бывший американский разведчик.

По его словам, Россия использует тактику нанесения ударов по резервам противника в тылу с целью предотвратить их сосредоточение на линии соприкосновения.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских военных.

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      Марина Совина
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