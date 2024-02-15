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18:19, 15 февраля 2024Экономика

Влияние БРИКС на мировую экономику оценили

Глава МИД Анголы Антониу: БРИКС является важным двигателем мировой экономики

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom

Блок БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия, является важным двигателем мировой экономики. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Анголы Тете Антониу, его слова приводит «Прайм».

На этом фоне власти африканской страны стремятся поддерживать тесные торгово-экономические связи со всеми странами-участницами блока, уточнил ангольский министр. Объединение оказывает существенное влияние на мировую экономику. «Когда есть какая-либо группа, это может служить во благо человечества», — заключил Антониу.

До 2024 года в состав БРИКС входили только Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). С 1 января к ним присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. Председателем объединения на ближайшие 12 месяцев стала Россия.

В конце января глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что доля стран БРИКС в структуре мировой экономики по итогам 2023 года выросла до 35 процентов глобального ВВП по паритету покупательной способности. По этому показателю объединение развивающихся стран опередило государства «Большой семерки» (G7).

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      Анатолий Акулов
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