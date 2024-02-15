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19:26, 15 февраля 2024Забота о себе

Врач предупредил о первых симптомах смертельно опасной болезни

Онколог Иванов: изменение цвета радужки может указывать на рак

Фото: salvatore ventura / Unsplash

В большинстве случаев рак глаз на ранних стадиях протекает незаметно, первые серьезные признаки появляются, когда заболевание прогрессирует. Об этом предупредил онколог и онкохирург Антон Иванов в беседе с «Газетой.Ru». Он также рассказал, какие признаки помогают выявить рак на ранней стадии.

Онколог рассказал, что симптомы этой смертельно опасной болезни могут отличаться в зависимости от типа опухоли. Например, если злокачественные клетки поражают радужку, то на ней появляются пятна или узелки. Изменение цвета глаз тоже указывает на болезнь. А вот при меланоме век, продолжил Иванов, на радужке образуются темные пятна. Кроме того, многие пациенты жалуются на двоение в глазах.

Врач добавил, что к общим симптомам рака глаз относится их покраснение, инфекционно-воспалительные заболевания, расширение зрачка и образование сгустков крови в передней части глаза. Кроме того, заподозрить онкологическое заболевание можно, если ухудшается зрение, глаза быстро устают и наблюдается отслоение сетчатки, отметил Иванов.

Врач добавил, что развитие злокачественного поражения глаз чаще всего провоцируют радиоактивные выбросы, неблагоприятная экология, воздействие ультрафиолетовых лучей, использование некачественной косметики и употребление пищи с канцерогенами. Помимо этого, у некоторых людей риск развития рака глаз выше из-за генетической предрасположенности, заключил онколог.

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      Екатерина Улитина
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