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10:46, 16 февраля 2024Ценности

48-летняя бывшая участница Spice Girls показала фигуру в бикини

Фото: @officialmelb

Известная певица Мелани Браун, известная как Мел Би, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 48-летняя знаменитость плавала в бассейне со своим женихом, 36-летний парикмахером Рори Макфи. Бывшая участница группы Spice Girls продемонстрировала подтянутое тело в ярко-зеленом бикини, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой.

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Помимо этого, Браун завязала короткие кудрявые волосы в два коротких хвоста. Ее избранник, в свою очередь, надел зеленые плавки и показал кубики пресса.

В августе 48-летняя бывшая участница Spice Girls снялась в купальнике для рекламы. Кроме того, она продемонстрировала татуировки в области живота.

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      Екатерина Ештокина
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