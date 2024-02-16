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15:09, 16 февраля 2024Экономика

В России начали снижать прогнозы по экспорту продовольствия

Минсельхоз резко снизил прогнозы по росту производства и экспорта продовольствия

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства России предложило обновить стратегию развития отрасли, резко снизив показатели как по росту сельхозпроизводства, так и по экспорту. Об этом со ссылкой на проект поправок в документ, рассчитанный на период до 2030 года, пишет «Коммерсантъ».

Если ранее ожидался рост производства на 3 процента, то теперь в два раза меньше, а прогнозы по поставкам за рубеж упали с 47,1 миллиарда долларов до 36,3 миллиарда. В прошлый раз стратегию корректировали в сентябре 2022 года.

Во многом падение стоимости экспорта объясняется его переориентацией на более бедные страны. Новыми приоритетами становятся Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Китай, Ближний Восток и СНГ. В прошлом году на дружественные государства из этих регионов уже приходилось 87 процентов экспорта. Сильнее всего выросли поставки в Китай — сразу на 50 процентов.

Другой причиной, отмечает издание, может стать стремление сдержать рост стоимости внутри страны. Уменьшение вывоза приведет к росту предложения, а значит, цены на внутреннем рынке окажутся существенно ниже мировых.

Также свое влияние окажет смена приоритетов государственной поддержки, которая должна сосредоточиться в тех низкорентабельных и нерентабельных направлениях, которые признаны властями приоритетными. Предположительно, ими станут генетика, селекция, молочное скотоводство, птицеводство и производство яиц.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что дефицит кадров в российском агропромышленном комплексе (АПК) не удастся победить и к 2030 году. По предварительным оценкам, он останется на уровне 30-50 тысяч человек.

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      Платон Щукин
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