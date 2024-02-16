«АвтоВАЗ» вернул в самый популярный автомобиль важную систему

«АвтоВАЗ»: в автомобили Lada Granta вернули фирменную мультимедийную систему

«АвтоВАЗ» вернул фирменную мультимедийную систему EnjoY Pro в комплектацию самой популярной машины в России Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Важную систему будут устанавливать на седаны и лифтбеки в комплектации #Club. Производство моделей уже возобновили, однако их стоимость пока не раскрывают.

EnjoY Pro с интегрированной платформой «Яндекс Авто» встроена в электронную архитектуру автомобиля. Она выводит на экран изображение камеры заднего вида, автоматически выключает звук при движении задним ходом. Управлять ею можно голосом или с помощью семидюймового экрана.

«АвтоВАЗ» устанавливает мультимедийные системы EnjoY Pro с весны 2021 года. В 2022-м производство автомобилей с этой опцией прекратили из-за нехватки комплектующих. В упрощенном варианте машины выпускали без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом. Также рулевое колесо у моделей меняли на старое от Lada Kalina.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил упростить комплектацию нового седана бизнес-класса Lada Aura для работы в такси. Выпуск новинки бренда намечен на сентябрь 2024 года. Базовая версия отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Салон новинки отделают кожей, а ее цена будет значительно превысит два миллиона рублей.