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18:00, 16 февраля 2024Бывший СССР

Биограф Зеленского заявил о его истощении

Журналист Шустер заявил о признаках физического истощения у Зеленского

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди сообщают о появлении у него признаков физического истощения. Об этом автор биографии украинского лидера, американский журналист Саймон Шустер заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Шустер также отметил, что Зеленский плохо воспринимает критику и склонен отгораживаться от тех, кто критикует его решения. «Отсутствие возражений создает целый ряд проблем В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор», — добавил он.

Ранее Шустер заявлял, что у Зеленского есть «наркотическая зависимость» от внимания публики, помноженная на «полную неспособность адекватно реагировать на критику».

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