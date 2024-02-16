Биограф Зеленского заявил о его истощении

Журналист Шустер заявил о признаках физического истощения у Зеленского

Близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди сообщают о появлении у него признаков физического истощения. Об этом автор биографии украинского лидера, американский журналист Саймон Шустер заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Шустер также отметил, что Зеленский плохо воспринимает критику и склонен отгораживаться от тех, кто критикует его решения. «Отсутствие возражений создает целый ряд проблем В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор», — добавил он.

Ранее Шустер заявлял, что у Зеленского есть «наркотическая зависимость» от внимания публики, помноженная на «полную неспособность адекватно реагировать на критику».