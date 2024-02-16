Бывший дом Николаса Кейджа продадут с многомиллионной скидкой

Бывший дом актера Николаса Кейджа в США продадут в три раза дешевле после пожара

Бывший дом американского актера Николаса Кейджа в Сан-Франциско решили продать с многомиллионной скидкой. Причиной для огромного дисконта стал пожар, который произошел в здании в 2020 году, пишет Daily Mail.

Нынешние владельцы особняка приобрели его в 2019 году за 6,5 миллиона долларов. Годом ранее недвижимость оценивали в 12 миллионов долларов. Сейчас за него хотят получить 3,5 миллиона долларов — более чем в три раза меньше, чем он стоил в 2018 году.

Речь идет об особняке в викторианском стиле общей площадью 643 квадратных метра. Внутри есть пять спален, гостиная с лепниной, столовая с витражами, кухня с островом для готовки и эркерами, шесть полноценных ванных комнат и один дополнительный санузел.

Сейчас в доме проводят ремонт после пожара, который повредил заднюю часть здания. Среди особенностей объекта — почти четырехметровые потолки и двухметровые окна. Снаружи дома есть черновая лестница и выложенная черно-белой плиткой площадка. У входа расположены две статуи в виде львов. Также на территории есть гараж на четыре машины, лифт, винный погреб и офис.

В мае 2023 года на продажу выставили бывшую квартиру Николаса Кейджа в Нью-Йорке. За квартиру в 51-этажном небоскребе Олимпик-Тауэр попросили 15,5 миллиона долларов, однако в прошлом году объект оценивали в 16,5 миллиона. В 2004 и 2005 годах актер приобрел в этом здании две квартиры в общей сложности за 5,5 миллиона долларов, а потом объединил их. Однако в 2009 году он продал жилье за 7,5 миллиона долларов из-за долгов.

