Бывшую квартиру Николаса Кейджа продадут со скидкой

В Нью-Йорке выставили на продажу бывшую квартиру актера Николаса Кейджа

В Нью-Йорке на продажу выставили квартиру, которой одно время владел американский актер Николас Кейдж. На объект недвижимости сделали скидку. Об этом сообщает New York Post.

За квартиру в 51-этажном небоскребе Олимпик-Тауэр попросили 15,5 миллиона долларов, однако в прошлом году объект оценивали в 16,5 миллиона. В 2004 и 2005 годах актер приобрел в этом здании две квартиры в общей сложности за 5,5 миллиона долларов, а потом объединил их. Однако в 2009 году он продал жилье за 7,5 миллиона долларов из-за долгов.

В распоряжении новых жильцов окажутся 306 квадратных метров. Внутри бывшей квартиры актера есть три спальни, столько же ванных комнат, просторная гостиная с обеденной зоной и кухня. Из окон от пола до потолка открывается панорамный вид на город.

Ранее канадский актер Майк Майерс наиболее известный по роли Остина Пауэрса в одноименной кинотрилогии выставил на продажу пентхаус в Нью-Йорке за 20 миллионов долларов. Объект находится в жилом районе Челси в боро Манхэттене. Его площадь составляет примерно 530 квадратных метров.