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09:26, 5 мая 2023Среда обитания

Известный актер решил избавиться от жилья в США

Актер Майк Майерс выставил на продажу пентхаус в Нью-Йорке за $20 млн

Фото: Phil Noble / Reuters

Канадский актер Майк Майерс, наиболее известный по роли Остина Пауэрса в одноименной кинотрилогии, решил избавиться от жилья в США. Он выставил на продажу пентхаус в Нью-Йорке за 20 миллионов долларов (около 1,55 миллиарда рублей), сообщает The Wall Street Journal.

Объект находится в жилом районе Челси в боро Манхэттене. Его площадь составляет примерно 530 квадратных метров, при этом пентхаус занимает только один этаж. Внутрь можно попасть с помощью запирающегося на ключ лифта.

В пентхаусе располагаются пять спальных комнат, просторная гостиная с камином, библиотека, а также две террасы. Интерьер отличается высокими потолками, выполненными из светлого дерева полами, множеством высоких окон, белыми стенами в помещениях и наличием ярких акцентов. В хозяйской спальне имеются гардеробная и ванная, оснащенная полом с системой подогрева.

Ранее сообщалось, что рэпер Дрейк захотел найти покупателя для своего поместья в Беверли-Хиллз. Музыкант рассчитывает получить за объект 88 миллионов долларов.

Александра Качан
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