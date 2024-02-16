Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:11, 16 февраля 2024Культура

Директору театра «Ленком» стало плохо в собственной квартире

Директору театра «Ленком» Варшаверу диагностировали бронхопневмонию

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Директору театра «Ленком» Марку Варшаверу стало плохо в собственной квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На протяжении пяти дней у 76-летнего заслуженного деятеля искусств РФ была высокая температура, боли в груди, кашель и слабость. За это время в квартиру Варшавера несколько раз приезжала скорая помощь. Сначала врачи выявили у театрального деятеля острый бронхит, а потом воспаление небольших участков легких.

Медики диагностировали Вашаверу бронхопневмонию, от госпитализации он отказался. В разговоре с изданием артист отметил, что с ним все хорошо и он собирается идти на работу. Варшавер добавил, что еще долго будет жить.

Ранее звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой понадобилась экстренная помощь врачей. Актриса повредила ногу во время репетиции в театре РАМТ.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород. В чем ее особенность?

      Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

      Украинская артистка раскритиковала спевшего ее песню в ДНР Киркорова

      Три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне блока

      Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      Экспортеры топлива в России захотели новых льгот

      Шойгу простился с бывшим командиром 9-й роты в Афганистане

      Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии украинских диверсантов

      В Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине

      Сотрудник отеля забрался в постель к спящим россиянкам и «устроил мастурбейшн»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше