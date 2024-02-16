Директору театра «Ленком» стало плохо в собственной квартире

Директору театра «Ленком» Варшаверу диагностировали бронхопневмонию

Директору театра «Ленком» Марку Варшаверу стало плохо в собственной квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На протяжении пяти дней у 76-летнего заслуженного деятеля искусств РФ была высокая температура, боли в груди, кашель и слабость. За это время в квартиру Варшавера несколько раз приезжала скорая помощь. Сначала врачи выявили у театрального деятеля острый бронхит, а потом воспаление небольших участков легких.

Медики диагностировали Вашаверу бронхопневмонию, от госпитализации он отказался. В разговоре с изданием артист отметил, что с ним все хорошо и он собирается идти на работу. Варшавер добавил, что еще долго будет жить.

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