Глава российского региона сообщил об пресеченной атаке ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: российские войска сбили беспилотник ВСУ

Российским войскам удалось пресечь попытку атаки украинского беспилотника на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По сообщению главы Брянской области, дрон-разведчик самолетного типа был сбит российской системой противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — подытожил чиновник.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.