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19:45, 16 февраля 2024Россия

Глава российского региона сообщил об пресеченной атаке ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: российские войска сбили беспилотник ВСУ

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Российским войскам удалось пресечь попытку атаки украинского беспилотника на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По сообщению главы Брянской области, дрон-разведчик самолетного типа был сбит российской системой противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — подытожил чиновник.

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