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14:33, 16 февраля 2024Бывший СССР

Казахстан объявил в розыск российского бизнесмена за убийство

Полиция Казахстана разыскивает российского бизнесмена Сутягинского за убийство
Михаил Сутягинский

Михаил Сутягинский. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российского бизнесмена Михаила Сутягинского объявили в розыск в Казахстане. Его подозревают в организации убийства, сообщила пресс-служба полиции Алма-Аты в разговоре с Forbes.kz

«В отношении Сутягинского М.А. департамент полиции Алма-Аты расследует уголовное дело по части второй статьи 99 УК ("Убийство, совершенное из корыстных побуждений"). 30 января 2024 года фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства. В отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения», — приводятся комментарии представителя силового ведомства.

Информация о розыске бизнесмена появилась на официальном портале органов специальных учетов Казахстана 12 февраля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для либерализации экономики. По словам главы государства, ключевым направлением новой экономической политики станет запуск эффективной приватизации.

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      Глеб Палехов
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