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11:38, 16 февраля 2024Бывший СССР

Лавров назвал Украину вымирающей территорией с попрошайками у власти

Лавров: международные попрошайки держат власть на вымирающей Украине

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

На вымирающей территории Украины власть удерживают международные попрошайки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В результате Украина, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения», — сказал министр.

Лавров заявил, что Запад использует Украину, а его целью назвал нанесение России стратегического поражения, чтобы не позволить Москве играть на мировой арене роль, которая «ей положена по праву».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина является лишь инструментом и служит в роли слепого орудия борьбы Запада с Россией. Он подчеркнул, что Киев полностью утратил политическую самостоятельность.

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      Алевтина Запольская
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