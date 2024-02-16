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11:34, 16 февраля 2024Россия

Медведев дал характеристику отношениям Украины и Запада

Зампред СБ Медведев: Украина служит слепым орудием борьбы Запада с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Украина является лишь инструментом и служит в роли слепого орудия борьбы Запада с Россией. Такую характеристику отношениям Украины и западных стран дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Медведев также добавил, что Киев полностью утратил политическую самостоятельность.

При этом российский политик подчеркнул, что даже такая страна как США не в состоянии выиграть глобальную схватку с Россией и переносит на своих сателлитов бремя противостояния.

Ранее Медведев предрек апокалипсис и конец всему в случае гипотетической войны России и НАТО. Он напомнил, что главы стран Североатлантического альянса постоянно говорят о необходимости готовиться к войне с Россией.

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