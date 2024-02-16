Лавров указал Западу на исчерпанный лимит жестов «доброй воли» России

Лавров: лимит жестов доброй воли России в отношении Запада уже давно исчерпан

Лимит жестов «доброй воли» со стороны России в отношении Запада уже давно исчерпан. На это западным странам указал глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине.

«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке», — сказал дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Запад точно помогает наводить удары украинских войск по российским целям. Он подчеркнул, что западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование Генеральным штабом Украины