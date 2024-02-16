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11:38, 16 февраля 2024Мир

Лавров обвинил Запад в помощи в ударах ВСУ по российским целям

Лавров: Запад точно помогает наводить удары украинских войск по российским целям

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Запад точно помогает наводить удары украинских войск по российским целям. В этом западные страны обвинил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на конференции, приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине.

«Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование Генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100 процентов уверены», — отметил дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле. Он добавил, что с учетом текущей позиции западных стран вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.

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      Семен Александров
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