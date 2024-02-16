Метеоролог назвал возможный срок схода снега в Москве

Метеоролог Вильфанд: снег сходит, как правило, в первой декаде апреля

Снег в Москве, в европейской части России сходит, как правило, в первой декаде апреля, рассказал «Ленте.ру» метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что этот год вряд ли станет исключением, поскольку зима оказалась очень снежной.

«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас — это тоже зимний месяц. Конечно, год на год не приходится, но [по статистике за] последние 30 лет снег сходит, как правило, в первой декаде апреля. При этом в первых числах марта сугробы самые высокие. В этот раз будет так же. До весны еще далеко. Да, оттепели бывают, этой зимой они были часты, но не менее, чем сильные морозы», — заметил метеоролог.

Уже в выходные, 17 и 18 февраля, москвичей, по словам Вильфанда, ждет потепление. Но оно сменится похолоданием к началу следующей недели.

«Сейчас меняется циркуляция. В субботу, 17 февраля, днем температура будет от 0 до -5 градусов, в воскресенье еще теплее, на три градуса выше нормы. При этом погода будет ветреная, с порывами до 15 метров в секунду. В понедельник, 19 февраля, ожидается заметное понижение, но погода будет малооблачной и солнечной. Февраль — это еще очень далеко до весны», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями» сообщила, что столбики термометров 17 февраля поднимутся до минус двух-четырех градусов, а в воскресенье покажут минус один-три градуса. «Таким образом, температура воздуха в субботу приблизится к климатической норме, а в воскресенье будет выше нее на три градуса», — поделилась информацией она.