Москва покрылась рекордными сугробами

Синоптик Леус: высота сугробов в столице достигла 62 сантиметров

В Москве из-за прошедшего 15 февраля снегопада высота сугробов оказалась рекордной за всю зиму. Об этом в Telegram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Накануне в столице выпало четверть месячной нормы осадков. На базовой метеостанции города ВДНХ высота снежного покрова достигла отметки в 62 сантиметра впервые с начала зимы. Прирост составил восемь сантиметров за сутки. Значение превышает полторы климатических нормы, уточнил синоптик.

Предыдущий рекорд высоты снежного покрова при этом был установлен 16 февраля 1994 года. Тогда покров оказался на один сантиметр выше и составил 63 сантиметра.

На других метеостанциях столицы высота покрова оказалась от 57 сантиметров на Балчуге до 67 сантиметров в Тушине и МГУ. В Подмосковье самый высокий снежный покров был зафиксирован в Волоколамске (63 сантиметра), в Черустях и Павловском Посаде он составил по 62 сантиметра.

Ранее из-за снегопада городские службы столицы начали работать в круглосуточном режиме.