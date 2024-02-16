Москвичам пообещали резкое потепление

Метеоролог Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление в выходные

В ближайшие выходные, 17 и 18 февраля, в Москве резко потеплеет. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с News.ru.

По словам метеоролога, в субботу и воскресенье температура воздуха будет стремиться к нулю градусов. Что касается осадков, то в конце недели под влияние антициклона, пришедшего с юго-запада, прогнозируется мокрый снег. Порывы ветра при этом будут достигать 15 метров в секунду.

Синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями» сообщила, что столбики термометров 17 февраля поднимутся до минус двух-четырех градусов, а в воскресенье покажут минус один-три градуса. «Таким образом, температура воздуха в субботу приблизится к климатической норме, а в воскресенье будет выше нее на три градуса», — поделилась информацией она. Специалист добавила, что потепление ожидается лишь в субботу и воскресенье, а уже с понедельника морозы вновь будут усиливаться.

Ранее Позднякова назвала срок завершения рекордных снегопадов в Москве.

