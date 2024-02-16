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15:05, 16 февраля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о суверенных интересах США в финансировании Киева

Вице-премьер Украины Стефанишина: финансирование Киева отвечает интересам США

Фото: Yves Herman / Reuters

Финансирование Украины в противостоянии с Россией отвечает суверенным интересам Соединенных Штатов Америки и выдержит политическую борьбу в Конгрессе. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, передает Bloomberg.

«Наша надежда основана на понимании того, что политика есть политика, но суверенные интересы Соединенных Штатов по сохранению демократии во всем мире возобладают с обеих сторон», — рассказала она.

При этом украинский вице-премьер отметила, что в Киеве готовят запасные планы на случай сохранения дефицита поддержки со стороны США. Она также подчеркнула, что из-за сокращения западной помощи ударило по ликвидности бюджета страны и ее способности строить военные планы.

Ранее в Германии заявили, что из-за сокращения помощи от США Европе нужно удвоить военную помощь Украине. Подобное решение было названо вызовом для европейских стран, а также «вопросом политической воли».

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      Александр Курбатов
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