В Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине

Berliner Zeitung: Европе нужно удвоить военную помощь Украине из-за США

Европейским странам придется увеличить вдвое военную помощь Украине, если США откажутся от финансовой поддержки страны. К такому выводу пришли в Кильском институте мировой экономики, передает Berliner Zeitung.

«Европе придется удвоить свою нынешнюю военную помощь, если Соединенные Штаты не предоставят дополнительную помощь», — заявил руководитель группы института по отслеживанию поддержки Украины Кристоф Требеш.

Он назвал подобное решение вызовом для европейских стран, но лишь «вопросом политической воли».

При этом в издании указали, что Европейский союз к настоящему моменту передал Киеву в рамках военной поддержки только 35 миллиардов евро из обещанных 50 миллиардов. Вклад США Кильский институт мировой экономики оценивает в 42 миллиарда евро.

Ранее в США назвали ситуацию под Авдеевкой критической. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что город может скоро перейти под контроль российских войск.