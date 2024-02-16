«Ситуация критическая». В Белом доме считают, что Авдеевка вскоре рискует перейти под контроль российских войск

Представитель Белого дома Кирби: Авдеевка рискует перейти под контроль ВС РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка вскоре может перейти под контроль российских войск. Он назвал сложившуюся в городе ситуацию критической.

К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома

Представитель Белого дома отметил, что подобное положение обусловлено нехваткой боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут передать Киеву новую военную помощь, поскольку запрос о финансировании до сих пор не одобрен Конгрессом США.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на авдеевском направлении напряженной. По его словам, российские войска имеют численное преимущество в личном составе и продолжают наращивать свои усилия.

На Западе рассказали об отходе украинских военных из Авдеевки

Газета The Washington Post 15 февраля писала, что украинские военные начали отступать из Авдеевки, переход города под российский контроль является вопросом времени.

Украинские военные говорят, что то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени. В четверг военные заявили, что частичный отход уже начался The Washington Post

Один из военнослужащих с позывным Витамин заявил изданию, что ВСУ вынуждены отступать из-за давления российских войск.

Газета уточнила, что ее журналисты на прошлой неделе наблюдали переброску новых украинских подразделений в районе Авдеевки. В материале отмечается, что коксохимический завод, находящийся там, может стать последним опорным пунктом.

В ВСУ заявили о возможности переброски бойцов в Авдеевке на новые позиции

В свою очередь командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ готовятся к переброске военнослужащих на новые, заранее подготовленные позиции.

Подготовлены новые позиции, продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений, осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях Александр Тарнавский командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия»

По его словам, командиры ВСУ на местах знаю свою задачу. Он также назвал ситуацию в Авдеевке сложной, но контролируемой. Офицер подчеркнул, что операция украинских войск в населенном пункте будет продолжаться.

До этого, 14 февраля, спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий признал, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, где уже несколько дней продолжаются уличные бои. Он подчеркнул, что украинские военные пытаются удержать город, однако командование армией не держится за «кучи камней и обгорелого железа» и в случае усложнения ситуации отведет войска на другой рубеж.

Авдеевка расположена в 13 километрах к северу от Донецка. До начала российской специальной военной операции там проживало около 35 тысяч человек. Бои за город идут с самого начала военного конфликта. В 2014 году несколько месяцев Авдеевку контролировали силы Донецкой народной республики, но позже она вернулась под контроль Украины.