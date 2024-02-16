ВСУ заявили о готовности перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции

В ВСУ заявили, что готовы перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции

Командир украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале рассказал, что для находящихся в Авдеевке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были подготовлены новые позиции. Кроме того, по его словам, продолжается подготовка укреплений с учетом различных сценариев.

«Подготовлены новые позиции, продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану главнокомандующего», — заявил он.

Тарнавский подчеркнул, что ситуация на данном направлении является сложной, но контролируемой. Он добавил, что ВСУ продолжат выполнять операцию в Авдеевке.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских военных.