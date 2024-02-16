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02:53, 16 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ заявили о готовности перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции

В ВСУ заявили, что готовы перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале рассказал, что для находящихся в Авдеевке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были подготовлены новые позиции. Кроме того, по его словам, продолжается подготовка укреплений с учетом различных сценариев.

«Подготовлены новые позиции, продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану главнокомандующего», — заявил он.

Тарнавский подчеркнул, что ситуация на данном направлении является сложной, но контролируемой. Он добавил, что ВСУ продолжат выполнять операцию в Авдеевке.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских военных.

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      Марина Совина
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