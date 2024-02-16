На видео попало водружение российского флага над Авдеевкой

Солдаты 114-й бригады ВС России подняли флаг над Авдеевкой

На видео попал момент водружения солдатами российского флага над Авдеевкой. Запись в своем Telegram-канале опубликовал телеканал «360».

На опубликованных кадрах видно, как бойцы 114-й славянской бригады Вооруженных сил (ВС) России подняли триколор над территорией бывшей части противовоздушной обороны. Кроме того, военнослужащие развернули на занятых позициях флаг своего подразделения.

16 февраля стало известно, что российские войска заняли мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Зенит», расположенный на юге Авдеевки. Отмечается, что сейчас в Авдеевке проходит замыкание котла и перерезаются пути отступления ВСУ.