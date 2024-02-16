Одной категории россиян упростят аренду квартир

В Подмосковье семьям медиков дадут компенсацию 30 тысяч руб. на аренду квартир

Работники медицинских учреждений Подмосковья с марта 2024 года смогут получать ежемесячную компенсацию до 30 тысяч рублей за аренду жилья. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы подмосковного губернатора Андрея Воробьева и правительства области.

Медики смогут получить компенсацию, если состоят в браке. Также россияне должны работать в госучреждениях не менее чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей. У специалистов и членов семьи, в том числе детей, не должно быть собственного жилья в Подмосковье. У медиков не должно быть в пользовании помещения коммерческого, социального и специализированного найма, а также они не должны получать компенсацию за аренду жилья от администраций городских округов.

Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тысяч рублей компенсации, второму — 10 тысяч. Ранее воспользоваться мерой поддержки мог только один член семьи, напомнили в пресс-службе.

В настоящее время компенсацию за аренду жилья получают в Подмосковье почти 11 тысяч работников здравоохранения. Востребованнее всего выплата у медицинских сестер и братьев, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров, анестезиологов–реаниматологов и акушеров-гинекологов.

Ранее эксперты обратили внимание на резкий рост интереса к арендному жилью в Москве с начала 2024 года. Число запросов в январе и первой декаде февраля выросло на 15 процентов относительно декабря.