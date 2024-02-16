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15:11, 16 февраля 2024Мир

Палата представителей США составила альтернативный законопроект о помощи Украине

Punchbowl: в США составили альтернативный законопроект о помощи Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Палате представителей США составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, который также предусматривает ужесточение охраны южной границы. Об этом сообщает Punchbowl.

«Этот законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США», — говорится в публикации.

Согласно альтернативному законопроекту, США выделит 47,69 миллиарда долларов на поддержку обороны Украины, 10,4 миллиарда долларов — Израилю. Кроме того, на Индо-Тихоокеанский регион, включая Тайвань, будет потрачено 5,4 миллиарда долларов, а 2,4 миллиарда долларов пойдут на поддержку американских операций на Ближнем Востоке.

Как уточняет издание, действие этого проекта распространяется только на один год. За него выступают пять конгрессменов от Республиканской партии и пять демократов.

Ранее стало известно, что Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине. Соответственно, решение по предоставлению Киеву дополнительной финансовой поддержки задержится еще на две недели.

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      Дарья Балацкая
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