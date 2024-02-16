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09:40, 16 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Премьер Армении Пашинян отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского лидера Назели Багдасарян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 16-18 февраля отправился с рабочим визитом в Мюнхен», — отметила она.

Премьер Армении примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч с иностранными партнерами.

16 февраля в Германию для участия в конференции прибудет президент Украины Владимир Зеленский. В ходе поездки он проведет ряд встреч с лидерами европейских стран.

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      Александр Курбатов
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