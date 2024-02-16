Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 16 февраля 2024Ценности

Платье гостьи на свадьбе со строгим дресс-кодом вызвало споры в сети

Фото: Unsplash

Пользовательница сети с никнеймом Leading-Milk5592 показала платье и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Женщина рассказала, что собирается пойти в качестве гостьи на весеннюю свадьбу, которая пройдет в высокогорьях Шотландии. При этом она отметила, что на церемонии будет установлен строгий дресс-код. Автор поста выложила снимок, на котором запечатлена модель, позирующая в облегающем зеленом платье с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. «Мне нравится это платье, но я никогда раньше не была на свадьбе, поэтому задаюсь вопросом, подходит ли оно?» — поинтересовалась она у юзеров.

Мнения пользователей сети разделились. «Слишком много кожи», «Я придерживаюсь того мнения, что разрез до бедра никогда не будет уместен на свадьбе», «Милое платье, но оно странно смотрится на бедре, и это вызывает у меня некоторые сомнения», «Я думаю, что оно очень красиво и идеально подойдет для свадьбы в горной местности», «Да, все в порядке! Великолепный цвет», — писали они.

Ранее американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети. Женщина рассказала, что приобрела четыре наряда, но не определилась, в каком именно пойдет на торжество. В связи с этим она решила узнать мнения подписчиков.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении

      Украина запланировала купить у Турции и использовать новейшие истребители

      Россиянка описала менталитет жителей Узбекистана фразой «женщина — никто»

      Украинский пленный испугался возвращаться на родину после крушения Ил-76

      Россиянина осудят за совершенную 24 года назад расправу над пенсионеркой

      В Совфеде отреагировали на слова премьера Словакии об уходе России из Крыма

      Россия резко снизила вывоз бензина

      На Украине заявили о подготовке к сдаче крупного города

      Россиянин расправился с посетителем кафе и получил 10 лет колонии

      Минобороны заявило о перехвате дронов над Белгородской областью и Черным морем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше