Платье гостьи на свадьбе со строгим дресс-кодом вызвало споры в сети

Пользовательница сети с никнеймом Leading-Milk5592 показала платье и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Женщина рассказала, что собирается пойти в качестве гостьи на весеннюю свадьбу, которая пройдет в высокогорьях Шотландии. При этом она отметила, что на церемонии будет установлен строгий дресс-код. Автор поста выложила снимок, на котором запечатлена модель, позирующая в облегающем зеленом платье с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. «Мне нравится это платье, но я никогда раньше не была на свадьбе, поэтому задаюсь вопросом, подходит ли оно?» — поинтересовалась она у юзеров.

Мнения пользователей сети разделились. «Слишком много кожи», «Я придерживаюсь того мнения, что разрез до бедра никогда не будет уместен на свадьбе», «Милое платье, но оно странно смотрится на бедре, и это вызывает у меня некоторые сомнения», «Я думаю, что оно очень красиво и идеально подойдет для свадьбы в горной местности», «Да, все в порядке! Великолепный цвет», — писали они.

Ранее американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети. Женщина рассказала, что приобрела четыре наряда, но не определилась, в каком именно пойдет на торжество. В связи с этим она решила узнать мнения подписчиков.