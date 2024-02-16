Полковник спрогнозировал сроки взятия Авдеевки

Полковник Матвийчук: до полного освобождения Авдеевки осталось около месяца

До перехода Авдеевки под контроль российских сил осталось осталось несколько десятков дней. С таким прогнозом выступил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с Ura.ru.

Он отметил, что сейчас город окружен наполовину. При этом, как полагает полковник, украинская армия не станет легко сдаваться, поэтому впереди предстоят тяжелые бои. По его мнению, Киев будет затягивать боевые действия, поскольку не желает мира.