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14:45, 16 февраля 2024Среда обитания

Предсказан срок снижения ставок по ипотеке

ВТБ: ставки по ипотеке в России снизятся не раньше второй половины 2024 года
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Elle Aon / Shutterstock / Fotodom

Ставки по ипотечным кредитам снизятся не раньше второй половины 2024 года. Такой срок предсказали в ВТБ, пишет РИА Новости.

По прогнозам аналитиков, это произойдет в том случае, если Банк России (ЦБ) начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас ЦБ впервые с июня 2023-го сохранил ключевую ставку неизменной — на уровне 16 процентов годовых.

В ВТБ добавили, что сейчас на рынке «время вкладчика» и остаются высокими ставки по сберегательным продуктам. «Одновременно сохраняется и высокий уровень кредитных ставок. На данный момент ВТБ сохраняет действующие условия по розничным кредитам. При этом мы внимательно следим за финансовой конъюнктурой и реакцией основных игроков рынка на сегодняшнее решение», — рассказали в банке.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2024 году на фоне повышенных ставок россияне отвернутся от рыночных жилищных кредитов. Объем выдачи ипотеки, по данным «Дом.рф», сократится на 36-50 процентов — до 3,9-5 триллионов рублей.

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      Нина Ташевская
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