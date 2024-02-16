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21:22, 16 февраля 2024Мир

Байден заявил об отсутствии ядерной угрозы в действиях России

Байден: США не видят намерения РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Reynolds — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты получили данные о технических возможностях России разместить в космосе противоспутниковое оружие. Однако Вашингтон не видит ни признаков намерения реализовать данные замыслы, ни ядерной угрозы американскому народу, заявил президент США Джо Байден в телеобращении, пишет РИА Новости.

«Прежде всего нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия», — уточнил он.

По словам Байдена, все, что делает Россия сейчас, «имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб». Штаты «обнаружили возможность запустить в космос систему, которая теоретически будет причинять ущерб», отметил он.

«Этого еще не случилось, и я надеюсь, что не случится», — резюмировал Джо Байден.

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      Марина Совина
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