Байден заявил об отсутствии ядерной угрозы в действиях России

Байден: США не видят намерения РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе

Соединенные Штаты получили данные о технических возможностях России разместить в космосе противоспутниковое оружие. Однако Вашингтон не видит ни признаков намерения реализовать данные замыслы, ни ядерной угрозы американскому народу, заявил президент США Джо Байден в телеобращении, пишет РИА Новости.

«Прежде всего нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия», — уточнил он.

По словам Байдена, все, что делает Россия сейчас, «имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб». Штаты «обнаружили возможность запустить в космос систему, которая теоретически будет причинять ущерб», отметил он.

«Этого еще не случилось, и я надеюсь, что не случится», — резюмировал Джо Байден.