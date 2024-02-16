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13:03, 16 февраля 2024Путешествия

Российские туристы угнали яхту в Карибском море и сдали ее в аренду в Крыму

Baza: россияне угнали яхту в Карибском море и попались таможенникам в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские туристы угнали яхту во время отдыха на островах Антигуа и Барбуда в Карибском море и попались севастопольским таможенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в 2019 году отдыхающие взяли напрокат судно стоимостью 30 миллионов рублей и доплыли на нем до России. Один из участников преступления зарегистрировал яхту по поддельным документам, благодаря чему они начали сдавать ее в аренду в Крыму. Там судно и оказалось в поле зрения таможенников.

В результате расследования выяснилось, что плавательное средство в угоне, а главарь похитителей находится в международном розыске. Возбуждено два уголовных дела по статьям 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей») и 174 УК РФ («Легализация имущества, приобретенного преступным путем»).

Ранее россиянин украл дорогостоящие меховые тапочки в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга и попал на видео. Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 37-летний турист из Уфы.

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      Зарина Дзагоева
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