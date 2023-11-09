Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:10, 9 ноября 2023Путешествия

Россиянин украл тапочки за 45 тысяч рублей в аэропорту и попал на видео

Турист из Уфы украл тапочки за 45 тысяч рублей в аэропорту Санкт-Петербурга

Россиянин украл дорогостоящие меховые тапочки в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Инцидент попал на видео, которым делится управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Полиция получила сообщение о краже из магазина авиагавани 8 ноября. Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 37-летний турист из Уфы.

В ожидании рейса он прогуливался по торговым павильонам, где положил глаз на тапочки из меха соболя и бобра стоимостью более 45 тысяч рублей. Мужчина воспользовался тем, что за ним никто не следил, взял товар с витрины и проследовал к выходу на посадку на рейс до Уфы.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 158 («Кража») УК РФ. Теперь нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее британский турист инсценировал кражу своих же люксовых часов стоимостью 11 тысяч евро и пошел под суд в Испании. Мужчина выдумал историю с похищением ради наживы: он рассчитывал получить выплату по страховке в обмен на аксессуар.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В России за участие в СВО помиловали преступника, шесть часов убивавшего свою девушку. Что об этом известно?

      Москвичей предупредили о ливнях

      Россиянам перечислили ускоряющие старение привычки

      Бывшего президента премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании

      Сын Трампа раскритиковал помощь Украине

      Жительница Крыма лишилась полквартиры во время мытья в душе

      Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

      Путин и Токаев послушали гимны России и Казахстана

      Раскрыты новые подробности скандального увольнения Беллы Хадид из Dior

      Обнаружены доказательства существования полярной планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости