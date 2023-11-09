Россиянин украл тапочки за 45 тысяч рублей в аэропорту и попал на видео

Турист из Уфы украл тапочки за 45 тысяч рублей в аэропорту Санкт-Петербурга

Россиянин украл дорогостоящие меховые тапочки в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Инцидент попал на видео, которым делится управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Полиция получила сообщение о краже из магазина авиагавани 8 ноября. Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 37-летний турист из Уфы.

В ожидании рейса он прогуливался по торговым павильонам, где положил глаз на тапочки из меха соболя и бобра стоимостью более 45 тысяч рублей. Мужчина воспользовался тем, что за ним никто не следил, взял товар с витрины и проследовал к выходу на посадку на рейс до Уфы.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 158 («Кража») УК РФ. Теперь нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее британский турист инсценировал кражу своих же люксовых часов стоимостью 11 тысяч евро и пошел под суд в Испании. Мужчина выдумал историю с похищением ради наживы: он рассчитывал получить выплату по страховке в обмен на аксессуар.