Турист инсценировал кражу своих люксовых часов ради наживы и попался полиции

The Olive Press: турист инсценировал кражу своих часов и пошел под суд в Испании

Британский турист инсценировал кражу своих же люксовых часов и пошел под суд в Испании. Историей поделилось издание The Olive Press.

По данным источника, 26-летний британец сообщил полиции, что во время ночной прогулки по Фуэнхироле кто-то накачал его наркотиками и украл у него наручные часы стоимостью 11 тысяч евро, однако его история вызвала подозрения правоохранителей, поскольку в показаниях было много несоответствий.

Выяснилось, что турист выдумал историю ради наживы. Мужчина рассчитывал получить выплату по страховке в обмен на украденный аксессуар. Злоумышленник попался в аэропорту Малаги незадолго до вылета в Великобританию. Полиция досмотрела его багаж и обнаружила там якобы похищенные часы.

Британца арестовали на месте, ему вменяют подачу ложного заявления в полицию. «К сожалению, подобные вещи происходят постоянно, — заявил представитель полиции. — Люди слишком много пьют, что-то теряют и утверждают, что их накачали наркотиками и ограбили, чтобы потребовать деньги по страховке».

Ранее путешественники попытались ввезти из Африки в США почти семь килограммов сырых внутренностей козы. Багаж с запрещенным содержимым изъяли у туристов в аэропорту Чикаго.